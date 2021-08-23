Mehmet Akif Ersoy, olmayan görüntülerle Taliban'ı karaladı! O kadar yiğitsen Ciner'in madenindeki 'dehşeti' de çekseydin

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Patronu Turgay Ciner'in madeninde yaşanan faciayı bir kez bile haber yapamayan Mehmet Akif Ersoy, Afganistan'dan yaptığı canlı bağlantılarda Taliban'ı karalayarak hedef aldı.

Olmayan görüntülerle 'dehşeti' anlattı

Kabil'den yaptığı bağlantılarda sürekli görüntü çekemediğini öne süren Habertürk sunucusu Ersoy, kadınların elleri kırbaçlı Taliban askerleri tarafından baskı altında tutulduğunu, Taliban askerlerinin sürekli havaya ateş açtığını, çocukların korkup ağladığını iddia etti.

Patronu Turgay Ciner'in madende ölümüne sebep olduğu 11 işçinin cesedi bile bulunamamış iken, bir tane haber yapamayan Mehmet Akif Ersoy, Taliban'ı karalamak için Afganistan'a gitti. Ersoy, bugün Afganistan'a giderek yaptığı yiğitliği, Turgay Ciner'in madenine giderek yapmış olsaydı, kamuoyu madende yaşanan dehşet görüntülerinden haberdar olabilecekti.