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Medya Mehmet Akif Ersoy, olmayan görüntülerle Taliban'ı karaladı! O kadar yiğitsen Ciner'in madenindeki 'dehşeti' de çekseydin
Medya

Mehmet Akif Ersoy, olmayan görüntülerle Taliban'ı karaladı! O kadar yiğitsen Ciner'in madenindeki 'dehşeti' de çekseydin

Patronu Turgay Ciner'in madeninde yaşanan faciada kayıp 11 işçinin cesedi bile bulunamamışken tek haber yapamayan Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban'ı karalamak için Kabil'e gitti.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 22:20:00 - 2021-08-23 22:36:35

 Yeniakit.com.tr 

Patronu Turgay Ciner'in madeninde yaşanan faciayı bir kez bile haber yapamayan Mehmet Akif Ersoy, Afganistan'dan yaptığı canlı bağlantılarda Taliban'ı karalayarak hedef aldı.

Olmayan görüntülerle 'dehşeti' anlattı

Kabil'den yaptığı bağlantılarda sürekli görüntü çekemediğini öne süren Habertürk sunucusu Ersoy, kadınların elleri kırbaçlı Taliban askerleri tarafından baskı altında tutulduğunu, Taliban askerlerinin sürekli havaya ateş açtığını, çocukların korkup ağladığını iddia etti.

Patronu Turgay Ciner'in madende ölümüne sebep olduğu 11 işçinin cesedi bile bulunamamış iken, bir tane haber yapamayan Mehmet Akif Ersoy, Taliban'ı karalamak için Afganistan'a gitti. Ersoy, bugün Afganistan'a giderek yaptığı yiğitliği, Turgay Ciner'in madenine giderek yapmış olsaydı, kamuoyu madende yaşanan dehşet görüntülerinden haberdar olabilecekti.

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Yorumlar

BÜLENT AKBIYIK

Akit talibanı niye bu kadar övüyorsun?
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Ali Şükrü Karaalioğlu

Ne kadar güzel Teröristler, ne kadar güzel darbe oldu değil mi?
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