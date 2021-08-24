Mehmet Akif Ersoy hedef gösterdi, İnstagram engelledi!
Habertürk Tv sunucusu Mehmet Akif Ersoy, Yeni Akit'i hedef gösterdikten sonra, İnstagram Ersoy'un hedef gösterdiği içeriğe engel koydu.
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Kabil'e giderek elinde olmayan görüntülerle, "Burada kadınlara kırbaçla müdahale ediyorlar, sokaklardaki çocuklar korkudan ağlıyorlar." ifadelerini kullanıp, Taliban'ı karalayan Mehmet Akif Ersoy, twitter hesabından Yeni Akit'i hedef aldı.
Mehmet Akif Ersoy'un Yeni Akit'i hedef göstermesinden sonra, İnstagram, Habertürk'ün sosyal medya hesaplarında da yer alan videoyu engelledi. İnstagram, Yeni Akit'in sosyal medya hesabında yer alan videoyu engelleme gerekçesini, "Şiddet veya tehlikeli örgütler." ifadesi ile açıkladı.
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