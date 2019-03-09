Mehmet Ağar'dan 'yeni parti' açıklaması

Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar, Elazığ’ın yerel televizyonları Kanal 23 ve Kanal Fırat’ın ortak yayınında açıklamalarda bulundu.

Oğlu Zülfü Tolga Ağar, AK Parti Elazığ milletvekili olan Mehmet Ağar yeni parti kurulacağı iddialarına ilişkin "Ben öyle bir olasılık, ihtimal görmüyorum" diyen Ağar "Bahse konu kişilerin bu konuda çıkış yapmaları için hiçbir meşru mazeret yok ellerinde. Sonuç olarak onların geldiği her makamın altında yatan emek, ter, gayret Tayyip Erdoğan’a ait. Sırtında omuzlarında taşıyarak makamlar ikram etti insanlara. Siyasette bir yere gelme şansı oldu. Siyasette bir yere gelmek herkesin kendi bilek gücü ile olur. Onlar da Tayyip Bey gibi bir mücadelenin içerisinde Allah vergisi olması gereken liderlik kabiliyetleri olsa onlar olurdu, Tayyip Bey olamazdı" ifadelerini kullandı.

"İhtimal vermiyorum"

Bu tür tavırlara karşı milletin gönlünün kapalı olduğuna değinen Ağar, "Millet geçmişte her türlü imkanların çok emek ve gayret sarf etmeden önlerine serilmiş olan insanların kendilerine o makamları verene karşı bir hareketini asla tasvip etmez. Buna da evet demez. Ben de onların sağduyu içerisinde böyle bir teşebbüste bulunacaklarına şahsen ihtimal vermiyorum" dedi.