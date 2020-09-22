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Eğitim MEGEP
Eğitim

MEGEP

MEGEP Nedir? MEGEP açılımı nedir? MEGEP proje, metaryaller ve Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini Güçlendirme Projesi MEGEP öğrenim sistemi hakkında ayrıntılar…

Yeniakit Publisher
2020-09-22 17:16:00 -
MEGEP

MEGEP nedir? MEGEP, ‘Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi' nin kısaltmasıdır. MEGEP’in temelleri 2001’de atılmış, 2005 – 2006 eğitim öğretim yılında da okullarda uygulamaya koyulmuştur.

MEGEP GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan anlaşma ile ortaya çıkan Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP), iş gücünün kalitesini artırmak amacıyla online eğitimler ile vatandaşlara hizmet sağlıyor.

Avrupa Birliği (AB) destekli gerçekleştirilen projenin toplam bütçesi 58.2 milyon eurodur. Bu bütçenin 51 milyon euroluk kısmı AB tarafından sağlanan hibeden, geriye kalan 7.2 milyon avroluk kısmı ise Türkiye’nin desteğinden oluşur.

2005 yılından önce meslek liselerinin bazılarında 9. sınıfta mesleki dersleri müfredattaydı. MEGEP yani Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi ile beraber 9. sınıf tüm liselerde ortak kabul edilerek tüm okullarda aynı dersler okutulmaya başlandı. Meslek lisesi öğrencileri mesleki dersleri 10. sınıfta almaya başladılar ve 11. sınıfla beraber de dal dersleri seçmiş oldular. Bununla birlikte MEGEP ile beraber tüm meslek liseleri 4 yıla çıkartıldı ve öğrenciler 12. sınıfı tamamladıktan sonra mezun oldular.

MEGEP projesi kapsamında kullanılacak kitaplar konusunda uzman öğretmenlerce modül (ünite) olarak yazdırılmış ve bu modüller bakanlığın megep.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanmıştır.

MEGEP hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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