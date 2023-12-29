Mega kentin tarihi noktalarında görev yapan lüks polis araçları havadan görüntülendi

Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonları sonucu ele geçirilen İstanbul Emniyet Müdürlüğü hizmetine verilen ultra lüks araçlar mega kentin turistik noktalarında sergilenmeye devam ediyor. Her birinin piyasa değerinin 10-15 milyon lira arasında olduğu tahmin edilen ve yoğun ilgi gören araçlar havadan görüntülendi.

Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız devam ederken, yapılan operasyonlarda ele geçirilen lüks araçların da anlamlı bir görev için devirleri yapılmıştı. Her birinin piyasa değerinin 10-15 milyon lira arasında olduğu tahmin edilen araçları tek tek inceleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda ele geçirilen 23 lüks aracın mahkeme kararınca emniyetin hizmetine verildiğini açıklanmıştı.

Araçlar yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Vatandaşlar Taksim’de sergilenen Bentley marka aracı ve Sultanahmet’te sergilenen Ferrari ve Mercedes CLA 200 marka aracı merakla incelendi.

Tarihi noktalarda yoğun ilgi gören otomobillerin devriye görevi yaptığı araçlar havadan görüntülendi.