‘Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı’ geliyor! Akit'in ısrarlı yayınları sonuç vermeye başladı

Yeni Akit Ankara

Akit’in, Müslüman toplum yapısını yıkıcı yayınlara dikkat çeken ısrarlı yayınları sonuç vermeye başladı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde yapılacak çalıştayda medyanın aile yaşamına etkileri ele alınacak. Haber alma ihtiyacını karşılayan, bilgilendirici ve eğlendirici özellikleri olan medya, zaman zaman yıkıcı etkiye de sahip olabiliyor. Çocukların ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek zararlı medya içeriklere karşı alınan ve alınacak önlemler düzenlenecek çalıştayda masaya yatırılacak.

RTÜK’ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Anayasa ve 6112 sayılı Yasadan kaynaklanan yetkilerle yayınları aralıksız olarak denetliyor. Yayınlardaki zararlı içeriklere karşı getirilen yasal yaptırımların, medyanın aile üzerinde olumsuz etkilerini tamamen ortadan kaldıramayacağı da bilinen bir gerçek. İşte bu gerçekten hareket eden RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konunun etraflıca tartışılacağı ‘Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı’nı 29 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’da hayata geçirecek. ‘Aile’ kavramının medyada ele alınış biçiminin tartışılacağı, sektörün paydaşları ile fikir paylaşımında bulunulacak çalıştay, öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde yapılacak. Çalıştayın ilk kısmında ev sahibi kurumların sunumlarını gerçekleştirmesi planlanırken, öğleden sonraki ikinci kısmında ise yapımcı ve medya yöneticilerinin görüş, önerileri ve beklentilerinin konuşulacağı ‘Medya ve Güçlü Aile’ oturumu düzenlenecek” şeklinde bilgi verildi.

"İletişim ve sonrası fikir birliği kaçınılmaz"

Açış konuşmasını RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in yapacağı çalıştaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy birlikte katılacak. Yapımcı, senarist, meslek birlikleri temsilcileri ve medya yöneticilerinin hazır bulunacağı toplantıda, geleneksel medyanın yansıra yeni medya teknolojilerinin de Türk aile yapısı üzerine etkileri irdelenecek. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çalıştayın düzenlenmesinin önemine işaret ederek iki bakanlığın öncülüğünde medya ile bir araya gelmenin çok faydalı olacağını dile getirdi. Şahin, toplumun temeli olan ailenin korunması için RTÜK olarak azami gayret gösterdiklerini belirterek, yaptırımlardan önce fikir birliğinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Şahin sözlerine şeyle devam etti:

“RTÜK olarak Yasamızı gerektiği gibi uyguluyoruz, ama takdir edilir ki, yasal tedbirler tek başına yeterli değildir. Hele ki söz konusu toplumun çekirdeği olan aile olunca yaptırımdan önce diyalog ve işbirliği gereklidir. İşte bunun için iki bakanlığımızın öncülüğünde medyamızı bir araya getiriyoruz. Amacımız her zaman dediğimiz gibi kırmızı çizgimiz olan aileyi ve çocukları korumaktır. Zaten yayıncı ve yapımcılarla geleneksel hale getirdiğimiz medya buluşmalarında bu konuları tartışıyoruz. Ama bu kez iki bakanımızın toplantıyı himaye etmeleri çok anlamlı. Bu vesileyle Aile ve Sosyal hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık ile Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de sektörümüzün paydaşlarına. Bizleri kırmayarak bu önemli toplantıya iştirak edecek tüm dostlarımıza şükran borçluyum. Toplantımızdan önemli sonuçların çıkacağına inanıyorum. Ve çıkan sonuçları yayınlara tatbik ederek zararlı yayın içeriklerine karşı daha etkin önlemler alınacağını düşünüyorum”