Medvedev'den Ukrayna açıklaması! Alacağız

Medvedev, “Özel askeri operasyon başlayalı 1 yıl oldu. Askerlerimizin topraklarımızdaki düzeni, barışı ve adaleti yeniden tesis ettikleri, halkımızı korudukları ve Nazizmin köklerini temizlemelerinin üzerinden 1 yıl geçti. Onlar kahramanlarımız. Tüm ülke cepheye gerekli her şeyi sağlayarak onlara yardım ediyor. Zafere ulaşılacak. Hepimiz bunun mümkün olan en kısa zamanda gerçekleşmesini istiyoruz. O gün gelecek. Topraklarımızı geri alacağız. Soykırım ve bombardımanla geçen yıllarda acı çeken halkımızı güvenilir bir şekilde koruyacağız” ifadelerini kullandı.

Savaşı kazanacaklarını ve Kiev’i müzakere için masaya oturtacaklarını vurgulayan Medvedev, “Bundan sonra müzakerelere sıra gelecek. Eminim ki müzakereler zor ve gergin olacak. Düşmanımız müzakerelerin resmi tarafı, ancak lider farklıdır. Eğer hâlâ yaşıyorsa bile kararlar Zelenskiy veya temsilcileri tarafından alınmayacaktır. Karar Kiev’e silah tedarik eden ve Ukrayna ekonomisini ayakta tutmak için para tahsis edenler tarafından okyanus ötesinde verilecektir” diyerek ABD’yi işaret etti.