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Ekonomi Medipol’e ‘Yılın Sağlık Turizmi Projesi’ ödülü
Ekonomi

Medipol’e ‘Yılın Sağlık Turizmi Projesi’ ödülü

Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu’nun ‘Türkiye’nin Yükselen Değeri’ çalışması ‘Yılın Sağlık Turizmi Projesi’ ödülüne layık görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 10:31:00 -
Medipol’e ‘Yılın Sağlık Turizmi Projesi’ ödülü

Covid-19 salgınının ağır seyri nedeniyle 2020’de yapılamayan Şehir Ödülleri, bu yıl düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılını kutlayan Ardahan’da gerçekleştirildi. Salgın önlemleri kapsamında katılımcı sayıları ve tören süresi sınırlandırılan etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destek verdi.

Anlamlı çalışma

Ödül törenine Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu damgasını vurdu. Grubun ‘Türkiye’nin Yükselen Değeri’ çalışmasına ‘Yılın Sağlık Turizmi Projesi’ ödülü verildi. Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Şehir Ödülleri kapsamında 28 ödül sahiplerine teslim edildi.

30 dilde hizmet veriyor

Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu Kurumsal Pazarlama ve Uluslararası Hasta Hizmetleri Koordinatörü Uygar Üstün, şunları kaydetti: “Medipol Mega Üniversite Hastanesi, yılda 115 ülkeden 25 binin üzerinde hastaya hizmet sunuyor. Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Cezayir, Kosova, Özbekistan gibi birçok ülkede yer alan temsilcilik ofislerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı düzeyinde iş birlikleriyle Irak, Libya, Kosova, Ukrayna, Azerbaycan, Romanya, Bahreyn ve Makedonya’dan hasta kabul ediyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Uluslararası Hasta Hizmetleri departmanı, 230 kişilik ekibiyle 30 dilde hizmet sunuyor.

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