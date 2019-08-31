0553 313 94 23

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden muhallebi uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nalan Karabayır:-"Pirinç unu muhallebi gibi karbonhidrat ağırlıklı ancak proteinden fakir beslenme bebeğin gelişiminde soruna neden olabilir"

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:13
Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden muhallebi uyarısı

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nalan Karabayır, toplumda kilolu bebeklerin sağlıklı olduğuna ilişkin kanının yanlış olduğuna dikkati çekerek "Pirinç unu muhallebi gibi karbonhidrat ağırlıklı ancak proteinden fakir beslenme bebeğin gelişiminde soruna neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Karabayır, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklarda büyüme ve gelişmeyi etkileyen en önemli faktörün beslenme, anneler için ise en önemli kriterin kilo olduğunu aktardı.

Karabayır, toplumda kilolu bebeklerin sağlıklı olduğuna ilişkin kanının yanlış olduğuna dikkati çekerek "Pirinç unu muhallebi gibi karbonhidrat ağırlıklı ancak proteinden fakir beslenme bebeğin gelişiminde soruna neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Fazla karbonhidrat ve az ya da aşırı proteinle beslenen bebeğin ileride diyabet, yüksek tansiyon gibi hastalıklara yakalanabileceğini dile getiren Karabayır, "Önce kilolu bebeğin sağlıklı bebek olmadığı gerçeğinin kabul edilmesi en önemli adımlardan biridir. Bebek beslenmesinde en önemli faktör ilk 6 ay yalnız anne sütü, 6’ıncı aydan sonra en az 2 yaşına kadar tamamlayıcı beslenme ile birlikte anne sütüne devam edilmesidir. Anne sütü alımı ile sağlıklı beslenme davranışı arasında ilişki olması dışında bu bebeklerde obezite, iskemik kalp hastalıkları gibi sorunların daha az sıklıkta görüldüğü bilinmeli." değerlendirmelerinde bulundu.

Karabayır, tamamlayıcı beslenmede en önemli faktörlerden birinin protein, demir, çinko ve B12 kaynağının hayvansal gıdalar olduğunu vurgulayarak, "Pirinç unu muhallebi gibi karbonhidrat ağırlıklı beslenme bebeğin büyüme ve gelişiminde soruna neden olabilir. Bu nedenle anne sütü ve tamamlayıcı beslenme konusunda ailelerin sağlık personelleri tarafından bilgilendirilmesi oldukça önemli." açıklamasını yaptı.


-Propolisin yan etkileri olabilir


Son yıllarda annelerde artan beslenme farkındalığına işaret eden Karabayır, klasik bebek beslenmesinde yer almayan kinoa, yulaf, rüşeym, keçiboynuzu gibi besin maddelerinin ön plana çıktığını, bazen de çocuk beslenmesinde vejetaryen hatta vegan beslenmenin tercih edildiğinin görüldüğünü belirtti

Çocuk beslenmesinde bilimsel kanıtları olmayan besinlerin büyüyen bir organizma olan çocuklarda şu anda bilinmeyen bir takım olumsuz etkilerinin yıllar sonra ortaya çıkabileceğini kaydeden Karabayır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Örneğin kız çocuklarda karşılaşılan erken ergenlik olgularının bir kısmında yüksek miktarda protein içeren bıldırcın yumurtası tüketimi olduğu saptandı. Son yıllarda popüler olan propolisin bazı türlerinin de östrojen hormonu benzeri maddeler içerdiğinden, çocuklarda hormon dengesini etkileyebileceğiPro unutulmamalıdır. Çocuk beslenmesinde önerilerin bilimsel, genel topluma uygulanabilen, enerji ve protein açısından zengin, kolay ulaşabilecek besinleri içermesi gerekiyor."

Karabayır, bebeklerin büyümesinin persantil eğrileriyle her ay takip edildiğini belirtti. Pratik olarak doğumda ortalama 3 kilo civarında doğan bir bebeğin 5 aylıkken doğum ağırlığının 2 katı, 1 yaşında 3 katı olmasının beklendiğini dile getiren Karabayır, "Yaşamın ilk 6 ayında ayda en az 500 gr tartı alımı ve toplam 16 cm boy uzaması normal iken, 6’ıncı aydan sonra tartı alımı ayda 400 gr’a, boy uzaması ise toplam 8 cm’e inmektedir. Bir yaştan sonra ise aylık tartı alımı 100-200 gr, yıllık boy uzaması ise 10-12 cm olmaktadır. Persantil eğrisindeki sapmalar bebeğin büyümesinde sorun olduğunu işaret edebilir. Tartı eğrisi giderek düşen bir bebekte beslenmenin yetersiz olduğu söylenebilir. Öte yandan kilosu özellikle boyuna göre normalin üstünde olan çocuklarda ise ayrıntılı beslenme öyküsü alınarak, 3 günlük beslenme listesi istenmeli." değerlendirmesinde bulundu.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:13
  1. Medipol Mega Üniversite Hastanesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meysu Çocuk Kulübü’nde Okula Dönüş Etkinlikleri Meysu Outlet’te
    1. Meysu Çocuk Kulübü’nde Okula Dönüş..
    2. Artık dalga da geçmeye başladı.....
    3. Viaport Marina’da 30 Ağustos Zafer..
    4. Doğu Anadolu için sağanak uyarısı
    5. Kapadokya Göremespor BAL Ligi 5...
    6. Lefke Bezi dünya markası oldu
    7. Mersin'de feci kaza: 2 ölü, 10 yaralı
    8. Kırklareli'nde 31 düzensiz göçmen..
    9. İran Trump'ın infilak ettiğini öne..
    10. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden..
    11. Kırklareli'ndeki balık ölümleri
    12. Ata sporlarının en güzel kareleri..
    13. Geleneksel karakucak güreşlerinin son..
    14. Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru
    15. Trabzon’da şiddetli yağış hasara yol..
    16. Araçlarda emisyon sevileri değişiyor
    17. Yurtta hava durumu
    18. Kızamığın belirtileri nelerdir?..
    19. Polis Akademisi PAEM iki bin komiser..
    20. Fenerbahçe'nin konuğu Trabzonspor
    21. Mersin merkezli fuhuş operasyonu
    22. Djokovic dördüncü turda
    23. Judoda zirve İzmir Büyükşehir..
    24. Bugün hicri yılbaşı
    25. Kayakla Atlama Milli Takımına..
    26. Adana'daki DEAŞ operasyonu
    27. Adana'da uyuşturucu operasyonu
    28. Mersin sahillerinde 30 Ağustos’a özel..
    29. Bandırmaspor’un yeni transferleriyle..
    30. "Sabahları patates ve elma kilo..
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarlamıştı... O dondurmacı ajan çıktı!
    Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarlamıştı... O dondurmacı ajan çıktı!
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı