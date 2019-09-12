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Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde ameliyatsız kalp kapağı yenilendi

İstanbul’da yaşayan 85 yaşındaki İhsan Levi, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde kapalı kalp kapağı değişim yöntemi "TAVI" ile sağlığına kavuştu.- Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun:- "Hastamız göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile bize başvurdu. Fiziksel kondisyonu ve tüm değerleri iyi olan İhsan Levi yürüyemez hale gelmişti. Önce anjiyosunu Doç. Dr. Oğuz Karaca ile birlikte gerçekleştirdik. 3 stent taktık. Anjiyo sonrasında kapak değişimi için hastamızın yaşı sebebiyle 'TAVI' yapılmasına karar verdik"

12 Eylül 2019 Perşembe 09:53
Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde ameliyatsız kalp kapağı yenilendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da yaşayan 85 yaşındaki İhsan Levi, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde kapalı kalp kapağı değişim yöntemi "TAVI" ile sağlığına kavuştu. Aort darlığı tedavisinde kullanılan yöntemlerden biri olan TAVI işlemiyle Levi'nin göğsü açılmadan, kalbi durdurulmadan, kasıktan girilerek kateter aracılığıyla aort kapak değişimi yapıldı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun yaptığı yazılı açıklamayla operasyona ilişkin bilgiler verdi.

Hasta İhsan Levi'nin yürüyemez hale geldiğini belirten Boztosun, anjiyo sonrasında kapak değişimi için hastanın yaşı sebebiyle "TAVI" yapılmasına karar verdiklerini ve süreci başlattıklarını bildirdi.

Hastanın yaşından dolayı en doğru yöntemi seçmek zorunda olduklarını ve açık cerrahi yapmadan "TAVI" yöntemini tercih ettiklerini aktaran Boztosun, şu bilgileri verdi:

"Hastamız göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile bize başvurdu. Fiziksel kondisyonu ve tüm değerleri iyi olan İhsan Levi yürüyemez hale gelmişti. Önce anjiyosunu Doç. Dr. Oğuz Karaca ile birlikte gerçekleştirdik. 3 stent taktık. Anjiyo sonrasında kapak değişimi için hastamızın yaşı sebebiyle 'TAVI' yapılmasına karar verdik. Tüm vücuda kanı pompalayan aort kapağı kasıktan giriş yaparak değiştirildi.

'TAVI' işlemini kateterler kullanarak aort kalp kapağı yerleştirmesi olarak ifade edebiliriz. 1 saat süren bir operasyon. TAVI, önce kalp kapağındaki daralma derecesine bakılarak yapılır. 'TAVI'de herhangi bir dikiş yok. Tamamen kasıktan anjiyo yöntemiyle organik kapak kullanarak yapılıyor. Bu normal bir ameliyat olsa en az 1 hafta 10 gün sürüyor. Hem kalp damar hem kalp kapak sorunu çözüldü. Kendi ihtiyaçlarını tek başına görebilecek duruma gelen hastamız şu an çok iyi."

- "Kapak operasyonu sonrasında hemen ayağa kalktım"


Tedavi gören İhsan Levi ise, kalp kapaklarındaki sorun nedeniyle yaklaşık 4 sene ilaç tedavisi aldığını belirterek, "Artık 100 metreyi durmadan yürüyemiyordum. Boğazım ve nefes borum ağrıyordu. En ufak ağırlığı bile kaldıramıyordum." ifadelerini kullandı.

Hayat kalitesinin giderek düştüğünü ve güçlüklü nefes aldığını belirten Levi, şunları kaydetti:

"Önce damar tıkanıklığı nedeniyle stent takılması gerektiğini sonrasında kalp kapakçıklarına müdahale edileceğini söylediler. Hemen evet dedim. Daha yaşayacak günlerim vardı. Bu günleri yenilenmiş bir kalp ve güçlü bir nefes ile geçirmek istiyordum. Hiç tereddüt etmedim. Kapak operasyonu sonrasında hemen ayağa kalktım. Sanki hiç işlem yapılmamış gibi daha güçlü bir şekilde hayatıma devam ediyorum."

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:53
  1. İhsan Levi
  2. Medipol Mega Üniversite Hastanesi
  3. TAVI yöntemi

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