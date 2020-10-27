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Spor Medipol Başakşehir'in rakibi Paris Saint-Germain, İstanbul'a geldi
Spor

Medipol Başakşehir'in rakibi Paris Saint-Germain, İstanbul'a geldi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 17:41:30 -
Medipol Başakşehir'in rakibi Paris Saint-Germain, İstanbul'a geldi

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı, İstanbul'a geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'ten kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Paris Saint-Germain kafilesi, işlemlerinin ardından Genel Havacılık Terminali’nden çıkış yaparak, otobüsle konaklayacakları otele geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve diğer ekipler tarafından havalimanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.


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