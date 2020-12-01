Medipol Başakşehir'in rakibi Leipzig, İstanbul'a geldi
İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında yarın karşılaşacağı Almanya temsilcisi Leipzig, İstanbul'a geldi.
Özel uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafile, pasaport işlemlerinin ardından havalimanından ayrıldı. Kafilede yer alan Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'e yolcular ve çalışanlar yakın ilgi gösterdi.
Leipzig'in Dış Hatlar Geliş Terminali'nden çıkışı sırasında geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.