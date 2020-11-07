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Spor Medipol Başakşehir'in konuğu Gençlerbirliği
Spor

Medipol Başakşehir'in konuğu Gençlerbirliği

Yeniakit Publisher
2020-11-07 10:12:13 -
Medipol Başakşehir'in konuğu Gençlerbirliği

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen turuncu-lacivertli ekip, son üç müsabakasını kazanarak 10 puana ulaştı.

Bu sezon yalnızca 1 galibiyeti bulunan Gençlerbirliği ise 5 puana sahip.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı süren Junior Caiçara bu mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri devam eden Enzo Crivelli ve Mahmut Tekdemir'in durumu ise maç günü netlik kazanacak.

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