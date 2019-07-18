Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı - Turuncu-lacivertli ekibin yeni transferi Azubuike, ilk kez takımla çalıştı



SALZBURG (AA) - Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği sabah antrenmanıyla sürdürdü. Salzburg şehrindeki kampın 11. gününde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah idmanında yeni transfer Okechukwu Azubuike de ilk kez takımla çalıştı. İki gün önce kampa katılan ve dün bireysel çalışan Azubuike, turuncu-lacivertli takımla ilk çalışmasını yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. Antrenman, 4 takımlı taktik oyunuyla sona erdi. Demba Ba ve Stefano Napoleoni atletik performans antrenörü, Alexandru Epureanu ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Afrika Uluslar Kupası'nda Gana forması giyen ve izinli olan Joseph Attamah da idmanda yer almadı. Turuncu-lacivertli takım, yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

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