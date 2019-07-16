0553 313 94 23

Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı

- Turuncu-lacivertli ekip, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında yarın Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımıyla karşılaşacak

16 Temmuz 2019 Salı 15:42
Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı


SALZBURG (AA) - Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Salzburg şehrindeki kampın 9. gününde futbolcular, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah idmanında salonda çalıştı.

Salon çalışmasına kaleciler hariç tüm oyuncular katıldı. Tedavisi süren Fredrik Gulbrandsen de salondaki çalışmada yer aldı. Kaleciler ise antrenman sahasında ayrı olarak çalıştı.

Turuncu-lacivertli takım yeni sezon hazırlıklarını, akşam antrenmanıyla sürdürecek.


- Üçüncü hazırlık maçı

Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında yarın TSİ 19.00'da Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak.

İstanbul ekibi, ilk hazırlık maçında Avusturya takımı USK Anif'i 4-1 yenerken, ikinci hazırlık maçında Hollanda ekibi Ajax'a 2-1 kaybetmişti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:42
  1. Futbol
  2. Medipol Başakşehir
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Orman yangınları) Terör örgütüyle bağlantılı birileri sahiplendi, birtakım açıklamalar yaptı. Bunlar üzerinde hassasiyetle duruluyor. Bir sonuca ulaşılırsa sizle paylaşırız. Kim vardır arkasında, bunu kimler yapmıştır, şu anda ul
    1. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Orman..
    2. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    3. Samsun'da feci kaza! 9 yaralı
    4. Kocasının öldürdüğü kadının organları..
    5. S-400'ler HDP'ye de battı: Ne gerek..
    6. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve..
    7. Batı Şeria'da İsrail hapishanesinde..
    8. İran uranyumda yüzde 4,5 seviyesinin..
    9. Denetimli Serbestlik Yükümlülerine 15..
    10. Edremit Belediyesi sokak hayvanlarının..
    11. Kızılay, 15 Temmuz’da Demokrasi..
    12. Kars’ta radar uygulaması
    13. İtalya'da göçmen tarla işçilerine..
    14. Aşkale’den sanayinin devler listesine..
    15. Yetim ailelere canlı hayvan desteği
    16. Selahattin Demirtaş'tan Başkan..
    17. Eyyübiye 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    18. BAE'ye ait petrol tankeri Hürmüz..
    19. PKK’nın bombası ile ölen 2 çocuk son..
    20. Turgut Kılınç güven tazeledi
    21. Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
    22. TCMB döviz kurları
    23. İBB'den dolandırıcık uyarısı! Yeni..
    24. Rum siyasi parti liderleri, Akıncı'nın..
    25. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(AB'nin..
    26. Uşak’ta 15 Temmuz turnuvası sona erdi
    27. S400 menzili ne kadar? S 400 özellikleri
    28. Yavuzeli’nde 15 Temmuz Demokrasi ve..
    29. Araban’da Demokrasi ve Milli Birlik..
    30. 15 Temmuz Zafer Bayramı!.
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler