0553 313 94 23

Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı

12 Temmuz 2019 Cuma 21:27
Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı


SALZBURG (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü.

Salzburg şehrindeki kampın 5. gününde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, izni sona eren ve takıma bugün dahil olan kaptan Mahmut Tekdemir de yer aldı.

İdmana, Afrika Uluslar Kupası'nda Gana forması giyen ve izinli olan Joseph Attamah ile vize işlemleri süren yeni transfer Okechukwu Azubuike katılmadı. Alexandru Epureanu ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.


- Neşeli antrenman

Turuncu-lacivertli takımın akşam antrenmanı neşeli geçti.

Demba Ba'nın kaptırdığı bir top sonrasında tüm futbolcuların, Senegalli futbolcuya uyarlanan "Demba Ba, Demba Ba" şarkısını söylemeleri, eğlenceli görüntüler oluşturdu.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti. İki grup halinde top kapma çalışması ile süren idman, dar alanda pas çalışması ile sona erdi.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift idmanla sürdürecek.


- Pazar günü rakip Ajax

Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında 14 Temmuz Pazar günü Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak.

İstanbul ekibi, ilk hazırlık maçında Avusturya takımı USK Anif'i 4-1 yenmişti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 21:27
  1. Futbol
  2. Medipol Başakşehir
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'nin gündemindeki Fejsa için Galatasaray devreye girdi!
    1. Fenerbahçe'nin gündemindeki Fejsa için..
    2. ALS hastasının "Fenerbahçe aşkı" engel..
    3. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    4. Tarımda uzmanlığa hibe! 100 bin liraya..
    5. Wimbledon'da finalin adı..
    6. Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD..
    7. Almanya'da İslam düşmanlığı artıyor
    8. Mısır güvenlik heyeti Gazze'de
    9. Bursa Şehir Hastanesinin "ilk" hastası..
    10. 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor..
    11. "15 Temmuz ve Milli İrade-3" paneli
    12. Gözler 'Türkiye S-400 alamaz' diyen..
    13. 15 Temmuz şehidi Takdemir mezarı..
    14. Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
    15. "Trump'ın başkanlığı romanlarımdan..
    16. Savunma Bakanlığı S-400’lerin..
    17. Siirt’te trafik kazası: 7 yaralı
    18. Kavgayı ayırmaya çalışan baba, cadde..
    19. Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
    20. Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
    21. MKE Ankaragücü'nün Eryaman Stadı..
    22. Drone destekli trafik denetiminde 21..
    23. Konyaspor'un Bolu kampı
    24. İşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı
    25. CHP'li Tunç Soyer'den Başkan Erdoğan'a..
    26. Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
    27. ABD'nin Ankara Büyükelçisi mesaiye..
    28. 16. Gürcistan'ın Avrupa Yolu..
    29. İzmir’de 15 Temmuz’da ulaşım ücretsiz
    30. BM’den Husilerin 30 mahkumu idam..
    Teslimatlar sonrası çok sert F-35 açıklaması! ‘Yok edecek ölümcül silahlar geliştiririz’
    Teslimatlar sonrası çok sert F-35 açıklaması! ‘Yok edecek ölümcül silahlar geliştiririz’
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?