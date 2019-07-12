Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı





SALZBURG (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü.



Salzburg şehrindeki kampın 5. gününde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, izni sona eren ve takıma bugün dahil olan kaptan Mahmut Tekdemir de yer aldı.



İdmana, Afrika Uluslar Kupası'nda Gana forması giyen ve izinli olan Joseph Attamah ile vize işlemleri süren yeni transfer Okechukwu Azubuike katılmadı. Alexandru Epureanu ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.





- Neşeli antrenman





Turuncu-lacivertli takımın akşam antrenmanı neşeli geçti.

Demba Ba'nın kaptırdığı bir top sonrasında tüm futbolcuların, Senegalli futbolcuya uyarlanan "Demba Ba, Demba Ba" şarkısını söylemeleri, eğlenceli görüntüler oluşturdu.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti. İki grup halinde top kapma çalışması ile süren idman, dar alanda pas çalışması ile sona erdi.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift idmanla sürdürecek.

- Pazar günü rakip Ajax





Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında 14 Temmuz Pazar günü Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak.

İstanbul ekibi, ilk hazırlık maçında Avusturya takımı USK Anif'i 4-1 yenmişti.



