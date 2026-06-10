Genç Parti'den Özel'e soğuk duş! 'Bagajı dolu olan bize gelemez'

BUĞRA KARDAN/İSTANBUL

Yargının mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı düşen ve satılık parti aramaya koyulan Özgür Özel’in yüzüne bir kapı daha kapandı. Firari hortumcu Cem Uzan’ın kurduğu Genç Parti’ye talip olan Özel, “Bagajı dolu olan bize gelemez” karşılığıyla şok oldu. Rüşvet skandalları peşini bırakmayan Özel, bu cevabın ardından küplere bindi.

Akit’e konuşan Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, şunları ifade etti:

“Özel ve arkadaşlarından bize Genç Parti için teklifte bulunulmadı. Dolaylı yoldan bize teklif yapıldı. Cem Uzan’la irtibata geçildi. Uzan da kibarca ‘Genç Parti’nin Genel Başkanı var. Konuşacağınız kişi ben değilim, o” dedi. Tabii bu husus, kulağıma geldi. Bana ne yapacağım soruldu. Ben de ‘Böyle bir oluşumun içinde hiçbir şekilde olmayız’ cevabını verdim. Yani Özel veya bir başkasıyla görüşmeyeceğimizi deklare ettim. ‘Yolsuzluk soruşturmaları devam ederken Özel ve arkadaşlarıyla yan yana gelemeyiz’ dedim. Partimizin satılık olmadığını belirttim. Nihayetinde biz, kendi çizgisi olan ve kendi ayakları üstünde duran bir partiyiz. Biz, bugünün de partisi değiliz. Çizgimiz doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz. Hülâsa bana gelen olmadı. Partiyi devralma talebi Cem Uzan’a iletildi. Olay da çok geçmeden ortaya çıktı. Şöyle ki beni 1-2 gazeteci aradı. Özel kanadından Genç Parti’yi devralma planının devreye sokulduğu malumatını alan bu gazeteciler, muhtemelen beni teyit için aradılar. Yoksa bizim tarafımızdan bir iddia ortaya atılmadı. Bize baskı uygulamak için mi böyle bir adım atıldı, anlamadım. Ancak bizim partiyi verme gibi bir durumumuz yok. Bizim duruşumuz belli. Bizimle çalışmak için mahkeme kararıyla aklanmak gerek.”

“BU KADAR İDDİAYA GÖZÜMÜZÜ KAPATAMAYIZ”

“Kuşku yok ki herkes mahkeme aksine karar verene kadar masumdur. Masumiyet karinesi vardır. Evet. Ama bu kadar iddiaya da gözümüzü kapatamayız” cümlelerini kuran Şahindur, şöyle devam etti:

“Ayrıca Özel ve ekibi, bizimle çalışmaktan neyi kastediyor. Nihayetinde bizim partimizin bir yönetimi var, bir MYK’sı var. Bizim partimize tabii ki gelenler olur, bizim herkese kapımız açık ama bagajı dolu olanlara değil. Dolayısıyla Özel ve arkadaşlarının Genç Parti’de aradıklarını bulamayacakları muhakkak, net. Onların neden Genç Parti’yi tercih ettikleriyle ilgili öngörüm var. Zannımca Genç Parti, Cumhuriyetçi ve Atatürk ilkelerine bağlı olduğundan ve merkez sağda bulunduğundan tercih edildi. Burada ilginç olan Genç Parti’yi devralmaya dair iddiayı yayan, haberleştiren Özel kanadı. Amaç beni ve ekibimi baskı altına almak mı, bilmiyorum. Ama anladığım kadarıyla bir emrivaki yapma gayreti var. Benimle temasa geçilmeyerek, Cem Uzan’la diyaloga girilerek ve 1-2 gazeteciden yararlanılarak böyle bir haberin yayılması şaşırtıcı. Gazetecilerin beni aramaları garip. Hani bu bizim bir açıklamamızla ortaya çıkan bir şey değil. Fatih Altaylı beni aradığında ‘Ya ağabey, siz nereden öğrendiniz’ sorusunu sordum. Nihayetinde biz, bir şey paylaşmadık. ‘Nereden biliyorsunuz’ diye sual ettik. O da Meclis’te duyduğu yanıtını verdi. Artık kimden ya da kimlerden duyduysa… Ancak tekrar edeyim ki ‘Bizim kapımız, herkese açık ama bagajı boş olmak kaydıyla’.”

“BİZ, KİMSENİN KUKLASI DEĞİLİZ”

Cem Uzan’ın 2023’te siyaseti bıraktığını hatırlatan Şahindur, “Bunu Özel ve arkadaşları anlayamamış. Bizim politikalarımız kendimize özgü. Biz, herhangi birisinin kuklası değiliz. Uzan, bizim Kurucu Genel Başkanı’mız ancak kendisi siyaseti bırakmıştır. Buna rağmen Özel ve arkadaşlarının Uzan’a gitmeleri yanlış. Zaten Uzan, gayet nazikçe benim Genç Parti Genel Başkanı olduğumu hatırlatmış. Gerekli cevabı benim vermem gerektiğini vurgulamış. Bana gelmediler. İyi ki de gelmediler. Gelseler “Bagajı dolu olanlarla yol yürümem’ diyecektim” sözlerini sarf etti.