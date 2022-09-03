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Spor Medipol Başakşehir'e yan bakılmıyor!
Spor

Medipol Başakşehir'e yan bakılmıyor!

Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Zorlu mücadelede gülen taraf 2-0'lık skorla turuncu lacivertliler oldu. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Serdar Gürler ve Philippe Keny kaydetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 21:13:00 -
Medipol Başakşehir'e yan bakılmıyor!

Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Zorlu mücadelede gülen taraf 2-0'lık skorla turuncu lacivertliler oldu. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Serdar Gürler ve Philippe Keny kaydetti. 

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Başakşehir ile Alanyaspor karşılaştı.

Zorlu mücadelede gülen taraf 2-0 ile Başakşehir oldu.

Turuncu lacivertlilerin galibiyet sayıları 23. dakikada Serdar Gürler ve 85. dakikada Philippe Keny'den geldi.

Bu skorla Başakşehir, 10 puana ulaşarak liderliğe yükseldi. Alanyaspor ise 5 puanla 12. sırada kaldı.

Böylelikle İstanbul ekibi bu sezon evinde oynadığı 3. maçı da kazanmış oldu.

 

 

 

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