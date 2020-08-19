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Spor Medipol Başakşehir'den Elia'ya veda videosu
Spor

Medipol Başakşehir'den Elia'ya veda videosu

Yeniakit Publisher
2020-08-19 15:13:01 -
Medipol Başakşehir'den Elia'ya veda videosu

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir sözleşmesi sona eren ve Hollanda ekibi Utrecht ile anlaşan orta saha oyuncusu Eljero Elia için veda videosu yayınladı.

Turuncu-lacivertli kulüp sosyal medya hesabından, "Teşekkürler Elia" başlığıyla, Hollandalı futbolcunun Medipol Başakşehir'deki neşeli anlarının yer aldığı videoyu paylaştı.

İstanbul ekibine 2017-2018 sezonu başında transfer olan Hollandalı futbolcu, 3 sezonda Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 86 resmi maça çıktı ve 12 kez fileleri havalandırdı.



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