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Spor Medipol Başakşehir'de Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları
Spor

Medipol Başakşehir'de Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-11-26 15:39:48 -
Medipol Başakşehir'de Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdüğü idmanın, çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.


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