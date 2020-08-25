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Spor Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları
Spor

Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-08-25 21:18:48 -
Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, idman Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, dar ve geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürecek.

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