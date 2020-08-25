Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, idman Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, dar ve geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürecek.