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Spor Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları
Spor

Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-08-22 20:47:43 -
Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı çift antrenmanla 2020-2021 sezonu hazırlıklarına devam edecek.

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