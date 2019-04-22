0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Medipol Başakşehir'de puan kayıpları sürüyor

- Turuncu-lacivertli takım son 4 maçında 3. kez puan kaybı yaşadı ve bu süreçte 7 puan kaybetti- Geride kalan 29 maçta rakip fileleri 45 kez havalandıran turuncu-lacivertli takım 1,55'lik gol ortalaması yakalayabildi.- Medipol Başakşehir'in ligde attığı gollerin yüzde 26,6'sı Visca'dan geldi- Turuncu-lacivertli takım ligde kalan 5 maçın 4'ünü İstanbul'da oynayacak

22 Nisan 2019 Pazartesi 12:09
Medipol Başakşehir'de puan kayıpları sürüyor


İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Spor Toto Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, son 4 haftada 3. kez puan kaybı yaşadı.

Bu 4 maçta 7 puan kaybeden turuncu-lacivertli takımın, en yakın takipçisi Galatasaray ile arasındaki puan farkı da 3'e düştü.

Deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile 1-1 berabere kalan, Atiker Konyaspor'u sahasında 2-0'la geçen Medipol Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmasının ardından, son maçında da Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.


- Gol yollarında sıkıntı


Kadrosunda Brezilyalı Robinho, Togolu Emmanuel Adebayor, Senegalli Demba Ba ve Bosna Hersekli Riad Bajic gibi önemli golcüleri bulunduran Medipol Başakşehir, buna karşın gol yollarında sıkıntı yaşıyor.

Geride kalan 29 maçta rakip fileleri 45 kez havalandıran turuncu-lacivertli takım 1,55'lik gol ortalaması yakalayabildi.

Kalesinde gördüğü 16 golle en az gol yiyen takımı olan Medipol Başakşehir, attığı gol sayısı bakımından ise ligde 5. sırada yer alıyor.

Şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray 62 ve Beşiktaş 60 kez gol sevinci yaşadı. Turuncu-lacivertli takımdan daha fazla gol atan diğer takımlar ise 52 gollü Trabzonspor ve 47 kez fileleri havalandıran Kasımpaşa.

Medipol Başakşehir, ligin ilk yarısını son sırada tamamlayan, ikinci yarıda ise büyük bir çıkışa geçen 6. sıradaki Çaykur Rizespor'dan ise yalnızca 4 gol fazla atabilmiş durumda.


- Gollerin yüzde 26,6'sı Visca'dan


İstanbul ekibinin, bu sezon attığı 45 golün 12'si Edin Visca'dan geldi. Bosna Hersekli sağ kanat oyuncusu attığı 12 golle takımının en golcü oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor.

Takımının attığı gollerin yüzde 26,6'sını atan Visca, attırdığı gollerle de İstanbul ekibinin gol yükünü çeken en önemli isim.

Medipol Başakşehir'de Visca'nın ardından İrfan Can Kahveci ve Riad Bajic'in 4'er, Adebayor, Robinho, Mossoro ve Napoleoni'nin 3'er golü bulunuyor. Demba Ba ise 2 kez gol sevinci yaşabildi.


- Beş maçta 3 ve üzeri gol atabildi


Turuncu-lacivertli takım 29 maçın yalnızca 5'inde 3 ve daha fazla sayıda gol atabildi.

Medipol Başakşehir bu sezon, sahasında Akhisarspor'u 3-1, Antalyaspor'u 4-0 ve Bursaspor'u 3-0'la geçerken, deplasmanda da Trabzonspor'u 4-2 ve Akhisarspor'u 3-0 yendi.


- Medipol Başakşehir'in kalan maçları


Turuncu-lacivertli takım ligde kalan 5 maçın 4'ünü İstanbul'da oynayacak.

Bu 5 maçın 3'ünü evinde 2'sini ise rakip sahada oynayacak İstanbul ekibi, 33. haftada en yakın takipçisi Galatasaray ile Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek.


Medipol Başakşehir'in kalan maçları şöyle:

30. hafta: Medipol Başakşehir-Göztepe

31. hafta: Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir

32. hafta: Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü

33. hafta: Galatasaray-Medipol Başakşehir

34. hafta: Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor


96 Normal 0 21 false false falseTR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Normal Tablo";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-priority:99;mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-para-margin:0cm;mso-para-margin-bottom:.0001pt;mso-pagination:widow-orphan;font-size:12.0pt;font-family:Calibri;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language:EN-US;}



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 12:09
  1. Futbol
  2. Medipol Başakşehir
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şampiyonların zafer klasikleri devam ediyor
    1. Şampiyonların zafer klasikleri devam..
    2. FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu
    3. Elazığ’da heyelan, demir yolu ve bazı..
    4. Köprü altında 200 paket halinde bulundu!
    5. Sahte para ticareti yapan şahıslar..
    6. Erzincan İli Damızlık Sığır..
    7. İki katlı ev alevlere teslim oldu
    8. Başkan Büyükkılıç’tan eğitime büyük..
    9. Siirt’te heyelan sonucu su isale hattı..
    10. Osman Pamukoğlu partisini kapattı
    11. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:..
    12. Konuk: “Bizim çocuklarımız, egemenlik..
    13. Kayıt dışı tüketimi önleyen Dicle..
    14. MMO Başkanı Akif Aksoy ve KESOB..
    15. Pazaryeri’nde şiir dinletisi
    16. Asansör boşluğuna düşen polis memuru..
    17. Gölbaşı Belediyespor 1. Lig’de
    18. Ortopedik hastalıklarda bütüncül..
    19. 17 yaşında 41. madalyasını kazandı
    20. İl protokolünden doğa yürüyüşü
    21. Başkan Yaman demiryolu projesini..
    22. AKÜ’de devir teslim
    23. AFAD-Sen Genel Başkanı Çelik Bursa’da
    24. Ciğer festivali öncesi ilk ziyafet..
    25. Sri Lanka saldırılarının arkasındaki..
    26. Medipol Başakşehir'de puan kayıpları..
    27. Başkan Çolakbayrakdar, ’Yağmur ve..
    28. Irmakta kaybolan üniversiteli gençten..
    29. Ey seçim sen nelere kadirsinnn!
    30. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    Adaletin bu mu İmamoğlu?
    Adaletin bu mu İmamoğlu?
    Mansur Yavaş bakın kimi başdanışman yaptı!
    Mansur Yavaş bakın kimi başdanışman yaptı!
    Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası AB'den skandal açıklama!
    Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası AB'den skandal açıklama!
    HDP'li başkanın ilk icraatı: Askerin suyunu kesti!
    HDP'li başkanın ilk icraatı: Askerin suyunu kesti!
    Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na saldırı
    Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na saldırı

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    CHP’nin İstanbul stratejisi: Canan ortalıkta görünme!
    CHP’nin İstanbul stratejisi: Canan ortalıkta görünme!
    Abdullah Ağar, Sri Lanka'da saldıran örgütü açıkladı!
    Abdullah Ağar, Sri Lanka'da saldıran örgütü açıkladı!