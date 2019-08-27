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Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

27 Ağustos 2019 Salı 19:48
Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre idmanlar Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında gerçekleştirildi.

Futbolcular, günün ilk antrenmanında denge ve koordinasyon çalışması üzerinde durdu. Akşam idmanı ise topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 top kapmanın ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 19:48
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  4. Medipol Başakşehir
  5. SÜPER LİG

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