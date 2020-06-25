Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları
İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.