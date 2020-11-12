Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Medipol Başakşehir, zorlu mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanda turuncu-lacivertli oyuncular, 5'e 2 pas oyununun ardından geniş alanda pas çalışması yaptı.
İdman, çift kale maçla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.