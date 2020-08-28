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Spor Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Spor

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Yeniakit Publisher
2020-08-28 21:11:12 -
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, geniş alanda çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın kendi arasında yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarına devam edecek.

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