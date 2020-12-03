Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor ile 5 Aralık Cumartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak turuncu-lacivertli ekip, öğleden sonra Malatya'ya hareket edecek.