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Spor Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:37:18 -
Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor ile 5 Aralık Cumartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak turuncu-lacivertli ekip, öğleden sonra Malatya'ya hareket edecek.

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