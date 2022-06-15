Medipol Başakşehir ve İttifak Holding'in rakipleri belli oldu! Bir İsrail, bir Belarus
Medipol Başakşehir ve İttifak Holding Konyaspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile eşleşti. İttifak Holding Konyaspor'un rakibi ise Belarus'un BATE Borisov takımı oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda kuralar çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezindeki kura çekimine temsilcilerimizden Medipol Başakşehir seri başı olarak katıldı ve İsrail'in Maccabi Netanya takımıyla eşleşti.
Seri başı olamayan İttifak Holding Konyaspor ise Belarus temsilcisi BATE Borisov'u çekti.
Maçlar 21-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.