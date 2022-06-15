  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Medipol Başakşehir ve İttifak Holding'in rakipleri belli oldu! Bir İsrail, bir Belarus
Spor

Medipol Başakşehir ve İttifak Holding'in rakipleri belli oldu! Bir İsrail, bir Belarus

Medipol Başakşehir ve İttifak Holding Konyaspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 14:43:00 -
Medipol Başakşehir ve İttifak Holding'in rakipleri belli oldu! Bir İsrail, bir Belarus

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile eşleşti. İttifak Holding Konyaspor'un rakibi ise Belarus'un BATE Borisov takımı oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda kuralar çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezindeki kura çekimine temsilcilerimizden Medipol Başakşehir seri başı olarak katıldı ve İsrail'in Maccabi Netanya takımıyla eşleşti.

Seri başı olamayan İttifak Holding Konyaspor ise Belarus temsilcisi BATE Borisov'u çekti.

Maçlar 21-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23