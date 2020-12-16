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Spor Medipol Başakşehir, Turgutluspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor

Medipol Başakşehir, Turgutluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 15:11:14 -
Medipol Başakşehir, Turgutluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın sahasında Misli.com 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan idmanda turuncu-lacivertliler, ilk bölümde 5’e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

Saat 18.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.


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