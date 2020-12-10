Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Buruk: Futbol sahalarında geçirmek istemeyeceğimiz geceyi geçirdik

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Rumen dördüncü hakemin dün yardımcı antrenörleri Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına ilişkin, "Dördüncü hakem bir kelime kullandı, bu kelimeye karşı hem ben hem Webo tepki verdik. İlk tepkiyi maçın hakemi vermeliydi." diye konuştu.

Buruk, PSG'li Neymar ve Kylian Mbappe'nin her iki takım oyuncularıyla birlikte verdiği tepkiyle ne kadar duyarlı olduklarını gösterdiğini belirtti.

Daha sonra dördüncü hakemin sahada karşılaşmaya devam etmeyeceği haberi geldiğini ancak futbolcuların maça devam etmeme kararı aldığını ifade eden Buruk, şunları kaydetti:

"Başkan, yönetim ve teknik ekip, futbolcularla konuştu. Ya sahaya hep beraber çıkacaktık, ya hiç çıkmayacaktık. Burada özellikle birkaç arkadaşımız oynamak istemedi, biz de onların verdiği kararı takım olarak destekledik. UEFA'nın çözüm oluşturması gerçekten çok önemliydi ve maçı bugüne erteledi. UEFA'nın da aldığı kararın payını vermek gerekiyor. Futbol sahalarında ve soyunma odalarında geçirmek istemeyeceğimiz geceyi geçirdik."

"Webo'nun ekibimde olmasından büyük gurur duyuyorum"

Dün yaşanan olayın ardından Webo'nun otelde çok üzgün olduğunu aktaran Buruk, Webo'ya destek olduklarını, onun üzüleceği bir şey olmadığını ve başkalarının üzülmesi gerektiğini söyledi.

Okan Buruk, şöyle devam etti:

"Dünyanın birçok yerinde birçok insan için farklı terimler kullanılıyor. Herkes farklı şeyler konuşabiliyor. Benim ekibimde birçok milletten ve birçok yerde yaşamış insanlar var, hepimizin inancı sadece insan olmak. İyi insan olmak çok değerli. Rengi, ırkı ve memleketi nereden olursa olsun önemli olan insan olmak. İnsan olduğunuzda değerli oluyorsunuz. Buna inanan insanlarız.

Webo'nun ne kadar iyi bir insan ve başarılı olduğunu bilen insanlarız. Gerçekten dört dörtlük bir insan. Biz de onunla beraber olmaktan gurur duyuyoruz. Benim ekibimde olmasından büyük gurur duyuyorum. Her zaman onun yanında olacağız. Diğer yandan Demba Ba'nın söylediği sözler var, onları çok değerli buluyorum. Biz her zaman yanlarında olacağız."

Okan Buruk, bir soru üzerine Gaziantep FK'nin Rumen Teknik Direktörü Marius Sumudica ile sürekli temas halinde olduğunu vurgulayarak, "Sumudica, Türkiye'yi seven ve değer veren bir hoca. Romanya'yı çok severiz, insanını da çok severiz. Bu sadece bireysel bir hata." ifadelerini kullandı.