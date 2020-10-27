Medipol Başakşehir-Paris Saint-Germain maçına doğru

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında yarın sahasında Paris Saint-Germain ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, hiçbir takımın yenilmez olmadığını ve rakipten çekinmediklerini söyledi.

Okan Buruk ve kaleci Mert Günok, maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Okan Buruk, hem kendileri hem de Türkiye için önemli bir karşılaşma oynayacaklarını belirterek, "Bir yandan altını çizdiğimiz ülke puanı ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri için önemli bir maç. Başakşehir takımı, benim ve oyuncularımız için ilk defa yer aldığımız arenada ilk iç saha maçımızı oynayacağız. Bunun heyacanını, coşkusunu yaşıyoruz. Bir yandan maça hazırlanıyoruz, bir yandan lig maçları oynadık. Zorlu da bir dönemden geçiyoruz ama oyun olarak son haftalarda gelişen hem psikolojik hem fiziksel anlamda daha iyi yerlere gelen bir Başakşehir takımını son 3 maçta gördük. Bunu geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rakiplerinin dünyanın en önemli oyuncularına sahip olduğunun altını çizen Buruk, şöyle konuştu:

"Bu anlamda hücum hattı ne kadar güçlü olsa da oyun içerisinde zaman zaman rakiplerine çok fazla pozisyon veren bir takım. İlk maçında kendi sahasında Manchester United'a kaybetti, biz deplasmanda yenildik. İlk maçımızda özellikle ikinci devre oyun olarak daha iyiydik. Çok önemli bir takım ama bu sene baktığımızda iki tane lig karşılaşması, bir tane Şampiyonlar Ligi karşılaşması kaybetmiş bir takım. Hiçbir takımın yenilmez olmadığını söyleyebiliriz ama gerçekten çok önemli bir kadroya sahipler. Çok da değerli bir teknik adamları var. Takım olarak ve şahsım olarak sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İnşallah maç sonunda da hem kendimizi hem de insanlarımızı sevindirdiğimiz bir maça imza atarız."

Okan Buruk, sakat oyuncuların durumunun sorulması üzerine ise "Bu akşam son antrenmanımızı yapacağız. Üç gün önce bir maç oynadık, tüm oyuncularımızın durumunu net bir şekilde gördükten sonra hem kadromuzla hem dizilişimizle ilgili kararları vereceğiz. Son antrenmandan sonra oyuncularımızın durumu belli olacak. Antrenmandan sonra da hem kamp kadromuzu hem de 11'imizi oluşturmaya çalışacağız. Son maçta ufak tefek sakatlıklar oldu bunlarla ilgili de antrenman sonrasında kararımızı vereceğiz." açıklamasında bulundu.

Leipzig ile deplasmanda oynadıkları maçta başabaş bir oyun ortaya koyduklarını aktaran Buruk, "Bir takımın sonuçlandırdığı, bir takımın sonuçlandıramadığı bir maç yaşadık. Kendi oyunumuz adına bize güven verdi. Maçtan önce kendi kafamızda Leipzig'i kafamızda çok büyütmüştük, belki maçın başındaki yediğimiz iki gol olmasaydı, girdiğimiz pozisyonları değerlendirseydik, bizim de atıp öne geçebileceğimiz pozisyonlar vardı. Kendi oyunumuzu ortaya koyduğumuzda her takımla başabaş oynayabileceğimizi düşünüyorum. PSG'nin hücum hattına baktığımızda çok önemli, doğrudan kaleyi giden, yetenekleri çok üstün 4 oyuncuları var. Takım savunmasını doğru yapmamız gerekiyor. Rakibimiz, Manchester maçında birçok pozisyon verdi ve kendi sahasında maçı kaybetti. Rakibimizin ne kadar önemli oyuncuları olursa olsun korkmamamız gerekiyor ve kendi oyunumuzu sahaya koyup burada maçın gidişatına bakmak gerekiyor. Kadro olarak da daha geniş bir kadroya ulaştık. Tüm oyuncularımızı kullanacağız. Burada en önemli kelime rakipten korkmamak olacak. Biz de rakipten korkmadan kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Ülke puanı için de mücadele ettiklerini vurgulayan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, şunları söyledi:

"Bunu keşke birçok takımla birlikte yapabilseydik. Geçen sene de aynı misyonu üstlenmiştik. Geçen seneki yakaladığımız başarı belki ülkemizi, ülkedeki şampiyon olacak takımın doğrudan katılmasını sağladı ve ülke puanını yükseltmek adına sıralamadaki yerimizi aynı yerde tutmuştuk. Bu sene yine aynı misyon üzerimizde var. Şampiyonlar Ligi'nin prestiji ve önemi var. Maddi olarak da ülkemize kazandıracaklarımız var. Bunun bilincindeyiz. Her futbolcunun hayali Şampiyonlar Ligi arenasında olabilmek. Biz şu anda buna ulaştık. Bir teknik adam olarak da benim hayalim Şampiyonlar Ligi'nde saha kenarında olabilmekti. Grubumuz ne kadar güçlü olursa olsun oyuncularımızla bu heyecanı sahada yaşayacağız. İnşallah hem kendimiz hem ülkemiz hem de ülke puanı için önemli işlere imza atarız. Şampiyonlar Ligi'nde güçlü takımlara karşı oynamanın bizi geliştireceğini düşünüyorum."





- Mert Günok: "Galip gelmek istiyoruz"







Medipol Başakşehir'in deneyimli kalecisi Mert Günok da zorlu bir rakiple oynayacaklarını, galip gelmek istediklerini söyledi.

"Pandeminin gölgesinde oynayacağımız bu Şampiyonlar Ligi'nin ilk iç saha maçımızda seyircimizin de yanımızda olmasını isterdik." sözlerini kullanan Mert, şöyle konuştu:

"Burada bir milli maç havasında bu maçı oynayıp galip gelmek isterdik ama şu anki şartlar bunu gerektiriyor. Hocamızın söylediği gibi dünyanın sayılı önemli oyuncularının olduğu bir takıma karşı kendi sahamızda elimizden gelenin en iyisini yaparak galip gelmek istiyoruz. Son haftalarda iyi bir çıkışımız var, futbol olarak da daha ileriye gidiyoruz. Bireysel ve takım performansı adına iyi işler yapıyoruz. Umarım yarın sahada da daha ileriye gittiğimizi göstererek bu önemli maçta galip gelmek istiyoruz. Kendi adıma ve takım olarak maça hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Çok yoğun bir maç tempomuz var. 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Her maçın konsantrasyonu aynı şekilde olmak zorunda. Gruptan çıkma söylemleri için şu an erken, henüz ikinci maç. Önemli olan sahada iyi bir futbol ortaya koymamız ve puanlar almamız, galip gelmemiz olacaktır. Özellikle ön hattının bireysel performansının iyi olduğunu hepimiz farkındayız. Galibiyet sürpriz mi olur. Biz galip gelmek için elimiden geleni yapacağız."

Ülke puanı için de sahaya çıkacaklarının bilincinde olduklarının altını çizen Mert, şunları kaydetti:

"Ülke puanı ve ülkemiz için oynuyoruz. Geçen sene de zor olan bir gruptan lider çıktık ve son 16'ya kalma başarısı gösterdik. Geçen sene hocamızın mantalitesiyle iki kulvarı aynı anda götürebileceğimizi gösterdik. Bütün kulüplerimizin yapması gereken bir durum. Bulunduğumuz noktada ülke puanı olarak iyi bir konumda değiliz. Bundan sonraki seneler için iyi konumda olmamızı sağlayacak puanları almak için çok daha fazla takımla Avrupa'da olmamız gerekiyor. Biraz da kendi içimizden çok Avrupa'ya dönmemiz gerekiyor. Geçen sene bunu şampiyon olarak ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkıp, bir tur da atlayarak gösterdik. Pandemi olmasaydı biraz daha ileriye gidebilirdik. Şampiyonluktan sonra oynadığımız ikinci maç moralimizi bozdu. Geçmişi düşünmektense geleceğe bakıp, takımlarımızın da bizim de her zaman Avrupa'da başarıyı hedeflememiz gerekiyor. Biz de bunun için ilk maçımızı yarın oynayacağız. Diğer maçlara da her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."











