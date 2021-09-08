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Spor Medipol Başakşehir, Okaka'yı transfer etti
Spor

Medipol Başakşehir, Okaka'yı transfer etti

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, İtalyan ekibi Udinese'den Stefano Okaka'yı transfer etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 17:51:00 -
Medipol Başakşehir, Okaka'yı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, İtalya'nın Udinese Kulübünden Nijerya asıllı forvet Stefano Okaka'yı kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, bonservisi Udinese'de olan Okaka ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.

İtalya Milli Takımı'nda da görev yapan 32 yaşındaki oyuncunun Avrupa futbolunun önemli isimleri arasında gösterildiği kaydedildi. Okaka'nın Medipol Başakşehir'de 77 numaralı formayla mücadele edeceği belirtildi.

Kariyeri'nde Udinese'nin yanı sıra İtalya'da Roma, Sampdoria, Parma, Spezia, Modena, Brescia, Bari, İngiltere'de Fulham ile Watford, Belçika'da Anderlecht'te forma giyen Okaka, 400 müsabakada 80 kez fileleri havalandırdı. İtalya A Milli Futbol Takımı'nın formasını 5 maçta terleten Okaka, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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