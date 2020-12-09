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Spor Medipol Başakşehir maçının saati değişti
Spor

Medipol Başakşehir maçının saati değişti

Süper Lig 'in 12. haftasında oynanacak olan Medipol Başakşehir-Gaziantep FK maçının başlama saati değiştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 17:49:00 - 2020-12-09 17:49:53
Medipol Başakşehir maçının saati değişti

Süper Lig 'in 12. haftasında Pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir - Gaziantep FK maçının başlama saati 19:00 olarak değiştirildi.

Daha önce açıklanan programda Başakşehir - Gaziantep FK maçının başlama saati 16:00 olarak açıklanmıştı. PSG maçında yaşanan ırkçılık skandalı sebebiyle Paris'te 1 gün daha fazladan kalan Başakşehir'in Pazar günkü Gaziantep FK maçının saati 19:00 olarak güncellendi.

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