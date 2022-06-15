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Spor Medipol Başakşehir Maccabi Netanya maçı ne zaman?
Spor

Medipol Başakşehir Maccabi Netanya maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu kura çekimleri gerçekleşti. Medipol Başakşehir, İsrail ekibi Maccabi Netanya ile eşleşti. Peki, Başakşehir Maccabi Netanya maçı ne zaman? Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya ne zaman hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-06-15 15:59:00 -
Medipol Başakşehir Maccabi Netanya maçı ne zaman?

Futbolseverlerin merakla beklediği UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu kura çekimi gerçekleşti. Temsilcilerimiz Konyaspor ve Başakşehir’in rakipleri belli oldu. Peki, Başakşehir Netanya maçı ne zaman?

Medipol Başakşehir Maccabi Netanya maçı ne zaman?

2. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimiyle belirlendi. Medipol Başakşehir'in rakibi İsrail temsilcisi Maccabi Netanya oldu. İlk karşılaşmalar 21 Temmuz, rövanşlar ise 28 Temmuz'da oynanacak. Başakşehir ilk maçını kendi evinde oynayacak. Başakşehir Maccabi Netanya maçının saati ve yayımlanacağı kanal gibi ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.

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