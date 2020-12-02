Medipol Başakşehir-Leipzig maçından notlar





İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında Leipzig'i konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları Manchester United maçının ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı.

Okan Buruk, Manchester United'a 4-1 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Alexandru Epureanu'nun yerine Carlos Ponck, Nacer Chadli'nin yerine de Fredrik Gulbrandsen'e ilk 11'de şans verdi.

Buruk, zorlu mücadelede ilk 11'ini, Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen ve Demba Ba'dan oluşturdu.





- Crivelli Mehmet Topal ve Aleksic maç kadrosunda





Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları geçen Enzo Crivelli ve Mehmet Topal ile Kovid-19'u atlatan Danijel Aleksic de maç kadrosunda yer aldı. Üç oyuncu da yedekler arasında forma şansı bekledi.

İstanbul ekibinde tek eksik ise tedavisi devam eden Brezilyalı oyuncu Junior Caiçara oldu.







- Martin Skrtel, Avrupa kupalarında 100. maçına çıktı





Medipol Başakşehir'in deneyimli savunma oyuncusu Martin Skrtel, Leipzig karşısında kariyerindeki 100. Avrupa kupası maçına çıktı.

Slovak oyuncu, bugüne kadar çıktığı 99 Avrupa kupası maçında 1 kez gol sevinci yaşadı.



















