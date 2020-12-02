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Spor Medipol Başakşehir-Leipzig maçından notlar
Spor

Medipol Başakşehir-Leipzig maçından notlar

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, bir önceki grup maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti - Martin Skrtel, Leipzig karşısında kariyerindeki 100. Avrupa kupası maçına çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 21:20:49 -
Medipol Başakşehir-Leipzig maçından notlar


İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında Leipzig'i konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları Manchester United maçının ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı.

Okan Buruk, Manchester United'a 4-1 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Alexandru Epureanu'nun yerine Carlos Ponck, Nacer Chadli'nin yerine de Fredrik Gulbrandsen'e ilk 11'de şans verdi.

Buruk, zorlu mücadelede ilk 11'ini, Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen ve Demba Ba'dan oluşturdu.


- Crivelli Mehmet Topal ve Aleksic maç kadrosunda


Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları geçen Enzo Crivelli ve Mehmet Topal ile Kovid-19'u atlatan Danijel Aleksic de maç kadrosunda yer aldı. Üç oyuncu da yedekler arasında forma şansı bekledi.

İstanbul ekibinde tek eksik ise tedavisi devam eden Brezilyalı oyuncu Junior Caiçara oldu.



- Martin Skrtel, Avrupa kupalarında 100. maçına çıktı


Medipol Başakşehir'in deneyimli savunma oyuncusu Martin Skrtel, Leipzig karşısında kariyerindeki 100. Avrupa kupası maçına çıktı.

Slovak oyuncu, bugüne kadar çıktığı 99 Avrupa kupası maçında 1 kez gol sevinci yaşadı.






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