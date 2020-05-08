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Spor

Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-08 19:10:37 -
Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada gruplar halinde yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 3 ayrı grup halinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Koşu çalışmasıyla devam eden idman, geniş alanda pas organizasyonlarıyla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, 11 Mayıs Pazartesi günü saat 11.00 ve 17.00'de 2 ayrı grup halinde yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

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