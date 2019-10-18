Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak. İzmir ekibi Göztepe'nin, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geleceği mücadele heyecanla bekleniyor. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Medipol Başakşehir Göztepe maçı ne zaman? İşte ayrıntılar...

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim'de (yarın) sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Son 5 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 7 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile haftaya 11 puanla 6. sırada giriyor. Konuk Göztepe ise 9 puanla 11. basamakta bulunuyor.

Medipol Başakşehir Göztepe maçı ne zaman?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 19 Ekim Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Müsabaka Bein Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak.

Süper Lig'de haftanın programı ise şu şekilde:

18.10.2019 20:30 - GALATASARAY A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR

19.10.2019 15:00 - ANTALYASPOR A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ

19.10.2019 17:30 - TRABZONSPOR A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

19.10.2019 17:30 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GÖZTEPE A.Ş.

19.10.2019 20:00 - MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ A.Ş.

20.10.2019 14:00 - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

20.10.2019 16:30 - AYTEMİZ ALANYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

20.10.2019 19:00 - YUKATEL DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

21.10.2019 20:00 - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - BTC TURK YENİ MALATYASPOR