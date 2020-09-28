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Spor Medipol Başakşehir, Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Medipol Başakşehir, Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-09-28 20:36:46 -
Medipol Başakşehir, Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanda oyuncular, ısınma çalışmalarının ardından pas oyunu oynadı.

Geniş alanda top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla antrenman tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın gerçekleştireceği çalışmayla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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