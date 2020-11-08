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Spor Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği maçından notlar
Spor

Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği maçından notlar

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, bir önceki lig maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti - Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen Nacer Chadli, bu sezon ilk kez bir maçın kadrosunda yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 16:03:21 -
Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği maçından notlar

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Buruk, ligde geçtiğimiz hafta İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendikleri mücadelede sahaya sürdüğü ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren Enzo Crivelli ile hafif sakatlığı bulunan ve riske edilmeyen Martin Skrtel maç kadrosunda yer almadı. Okan Buruk bu iki ismin yerine Carlos Ponck ve Demba Ba'ya ilk 11'de görev verdi.

İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Mahmut Tekdemir ve Junior Caiçara ise kadroda yer almadı.


- Nacer Chadli ilk kez maç kadrosunda


Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Belçikalı oyuncu Nacer Chadli bu sezon ilk kez bir maçın kadrosunda yer aldı.

Sakatlığı geçen Belçikalı oyuncu, Gençlerbirliği maçında yedekler arasında forma şansı bekledi.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı geçen bir diğer oyuncu Okechukwu Azubuike de bu sezon ilk kez maç kadrosuna alındı.






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