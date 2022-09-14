Medipol Başakşehir-Fiorentina maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Başakşehir, İtalyan ekibi Fiorentina ile karşılaşacak. Peki, maç ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Avrupa Konferans Ligi’nde heyecan devam ediyor. İkinci hafta maçında Medipol Başakşehir ile Fiorentina karşılaşacak. Peki, maç ne zaman hangi kanalda?
Medipol Başakşehir-Fiorentina maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Başakşehir 15 Eylül Perşembe akşamı Fiorentina’yı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan hakem Guillermo Cuadra Fernandez yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.
Turuncu-lacivertli ekipte antrenman eksiği bulunan Mesut Özil'in durumu maç günü netlik kazanacak.
Grupta oynadığı ilk maçta konuk olduğu İskoç ekibi Hearts'ı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 3 puanla lider durumda bulunuyor.
İlk maçında sahasında Letonya ekibi RFS ile 1-1 berabere kalan Fiorentina ise 1 puana sahip.
A Grubu'nun diğer maçında ise RFS ile Hearts karşı karşıya gelecek. Letonya'daki mücadele de TSİ 22.00'de başlayacak.