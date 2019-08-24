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Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçından notlar

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'inde zorunlu 2 oyuncu değişikliğine gitti- Sakatlığı bulunan Isla ve Moses'in yerine Tolga Ciğerci ile Deniz Türüç ilk 11'de forma giydi

24 Ağustos 2019 Cumartesi 22:03
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçından notlar


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda oynadıkları Medipol Başakşehir maçında, ilk 11 kurgusunda geçen haftaya göre iki değişiklik yaptı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yendikleri maçın ilk 11'inde yer alan ancak sakatlıkları bulunan Maurico Isla ve Victor Moses'in yerine Tolga Ciğerci ile Deniz Türüç'ü ilk 11'de başlattı.


- Deniz ve Tolga ilk kez


Fenerbahçe'de Deniz Türüç ile Tolga Ciğerci, ilk kez sarı-lacivertli formayla 11'de sahaya çıktı.

Bu sezon Kayserispor'dan transfer edilen Deniz ile geride kalan sezonda sakatlığı nedeniyle hiç forma giyemeyen Tolga, Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de şans buldu.


- Sağ bekte Ozan Tufan


Fenerbahçe'de sağ bekte Ozan Tufan oynadı.

Teknik direktör Ersun Yanal, Isla'nın sakatlığında sağ beke Ozan Tufan'ı çekti. Ozan bölgesinde ise orta sahada Tolga Ciğerci forma giydi.


- Serdar Aziz döndü


Fenerbahçe'de sakatlığı düzelen Serdar Aziz, maç kadrosuna dahil oldu.

Sezon öncesi kamp çalışmalarında sakatlanan Serdar, sezonun 2. haftasına yetişti ve kadroda yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde, sakatlıkları bulunan Moses, Isla ve Hasan Ali Kaldırım'In yanı sıra sakatlık sonrası hazır durumda bulunmayan Tolgay Arslan, kadroya alınmadı.



- Emine Bulut unutulmadı


Eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anmak ve kadın cinayetlerine tepki için Fenerbahçeli futbolcular sahaya siyah tişörtle çıktı.

Tişörtün üzerinde Emine Bulut yazarken, sarı-lacivertli kulüp de sosyal medyasından "Alışmayacağız, Susmayacağız." mesajını paylaştı.

Deplasman tribününü dolduran Fenerbahçeli taraftarların büyük bir bölümü de siyah tişört giyerek Emine Bulut'u andı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 22:03
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. Maçtan notlar
  4. Medipol Başakşehir
  5. SÜPERLİG

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