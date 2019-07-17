Medipol Başakşehir, B. Mönchengladbach’a farklı mağlup oldu Medipol Başakşehir, oynadığı 3.

Medipol Başakşehir, oynadığı 3. hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach’a 5-1 yenildi.

Avusturya’nın Salzburg şehrinde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Borussia Mönchengladbach ile karşılaştı. Turuncu lacivertliler, ilk yarıyı 3-1 geride kapatırken, mücadeleden de 5-1 mağlup ayrıldı. Alman ekibinin gollerini Lainer, Benes, Cuisance, Italiano ve Raffael atarken, Başakşehir’in tek sayısını ise Mevlüt Erdinç kaydetti.

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