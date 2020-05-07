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Spor

Medipol Başakşehir, antrenmanlara başladı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 20:05:33 -
Medipol Başakşehir, antrenmanlara başladı

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada 3 grup halinde antrenmanlara başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri, koşu, pas ve orta-şut organizasyonları yaptı.

Medipol Başakşehir, yarın saat 11.00, 14.00 ve 17.00'de 3 grup halinde yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

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