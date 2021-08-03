Medikal tekstil ihracatı düştü konfeksiyon ihracatı arttı
Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yılın 6 aylık döneminde yüzde 35 artışla, 6 milyar 974 milyon dolardan 9 milyar 437 milyon dolara çıktı.
Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında ilk sırada 1 milyar 602 milyon dolarla Almanya yer aldı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, 6 aylık dönemde medikal tekstil ihracatının düştüğünü, buna rağmen sektörün genelinde artış yaşandığını ifade etti. Sertbaş, konfeksiyon ihracatına başta Avrupa ve ABD olmak üzere yoğun talep geldiğini dile getirdi.