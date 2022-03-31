Medikal Sektöründe Yerli Üretime İlgi Artıyor!

Bu gelişim ve büyüme sağlık kuruluşlarının da dikkatinden kaçmıyor ve son rakamlar, medikal ürün sektöründe yerli üretimlere daha fazla ilgi gösterilmeye başlandığını ortaya koyuyor. Avrupa standartlarında cihaz ve malzeme üretimi gerçekleştiren yerli firmalar, sağlık kuruluşlarının ihtiyaçlarının çok daha makul bütçeler ile karşılanmasına da olanak tanıyor. Yerli medikal malzeme ve cihazlar, ithal olanlara kıyasla çok da düşük rakamlarla tedarik edilebiliyor. Hatta yurt dışına ihracat yapan yerli firma sayısının da gün be gün artığı, istatistiklere yansıyor. Tüm bu gelişmeler medikal sektörde yerli üretimlere olan ilginin artışına da ivme kazandırıyor.

Yerli Üretim Medikal Malzemeler ve Cihazlarda Kolay Tedarik İmkanı

Aile sağlığı merkezleri, devlet hastaneleri, özel hastaneleri laboratuvarlar ve diğer tüm sağlık kuruluşları % 100 yerli üretim olan medikal cihaz, ürün ve sarf malzemelere hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Sağlık kuruluşları için malzeme tedariki konusunda herhangi bir sorun yaşanmadığı söylenebilir. İnternet üzerinden online olarak tüm bu ürün çeşitlerine ulaşmanın gayet kolay olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Bu sayede malzeme tedariki problemi de tamamen ortadan kalkıyor.

Son dönemde hızlı kargo uygulaması eşliğinde online olarak siparişi verilen tıbbi malzemelerin kısa sürede istenen adrese ulaştırılması da bu sektörde yüz güldüren gelişmelerden biri olarak kabul ediliyor. Çünkü bu özellik sayesinde sağlık kuruluşlarının malzeme depolamasına gerek kalmıyor. Kullanılan medikal malzemeler azaldığında hemen online olarak sipariş verilebiliyor ve kısa zamanda malzemelerin tedariki sağlanıyor. Her sağlık kuruluşunda onlarca farklı malzeme için ayrı olarak ürün stoklanması ihtiyacı da ortadan kalkmış oluyor. Sadece yerli üretim olan tıbbi malzemeler değil yurt dışından ithal edilen malzemeler ve cihazlar da internetten rahatlıkla temin edilebiliyor.

Tıbbi Malzemelerde Geniş Ürün Seçeneği Sunulması Önemli!

Medikal malzemelere sıklıkla ihtiyaç duyulan sağlık kuruluşları başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar, geniş ürün seçeneği sunulmasına önem veriyor. İşte bu noktada da devreye sanal medikal mağazalar giriyor. Bu alanda en çok tercih edilen medikal malzeme ve cihaz alışveriş platformu ise Hepsimedikal.com.tr oluyor. Oldukça geniş bir ürün seçeneği yelpazesi sunuyor olmasının yanı sıra tamamen yerli üretim olan tıbbi malzemeleri kullanıcılarla buluşturuyor olması da bu platformu benzerlerinden ayırıyor. Aynı zamanda ürün seçeneklerine gün geçtikçe yenileri de ekleniyor ve tamamen ihtiyaca yönelik medikal malzeme alışverişinin yapılması da mümkün hale geliyor.

Aile hekimliği malzemeleri, tıbbi atık kutuları, eldiven ya da flaster gibi sarf malzemeler, üniformalar, medikal ampuller, tansiyon aleti ve ateş ölçer çeşitleri gibi tüm malzemelerin tek bir platform üzerinden satın alınması, düşük fiyat fırsatları da Hepsi Medikal tarafından sunulan ürün ve fırsatlardan sadece birkaçı oluyor. Eğitim maketlerinden fizik tedavi ürünlerine kadar ihtiyaç duyulabilecek ürünlerin tamamı bu online alışveriş sitesinde mevcut.

Yerli üretim ya da ithal ürün seçenekleri için yıl boyunca düşük fiyatlar sunulurken yılın çeşitli dönemlerinde uygulanan indirim kampanyaları da düşük bütçe ile ihtiyaçların karşılanmasına olanak tanıyor. Hepsimedikal.com.tr Türkiye’de medikal ürün alışverişini kolaylaştıran ve malzeme stoklama sorununa hızlı kargo uygulaması ile köklü bir çözüm sunan adreslerden biri olma özelliğini çok uzun zamandır korumayı başarıyor.