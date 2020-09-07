Medicana Sağlık Grubu’ndan İzmir'e dev sağlık yatırımı

İSTANBUL (AA) - Medicana Sağlık Grubu, 30. yılına yaklaşırken İzmir’de yeni hastanesini hizmete açmaya hazırlanıyor.

Medicana'dan yapılan açıklamaya göre, sağlık sektörüne yaptığı önemli yatırımlarla adını duyuran, Türkiye’nin ilk 500 şirketi sıralamasında yer alan Grup, Medicana International İzmir Hastanesiyle yurt içinde yatırımlarına devam ediyor.

Medicana Sağlık Grubu’nun Ege bölgesindeki en kapsamlı Medicana International İzmir Hastanesi, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu ile aynı tarihte 9 Eylül Çarşamba günü hizmet vermeye başlayacak.





- "110 milyon dolarlık yatırımla İzmir’e sağlık hizmeti"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, İzmir’de yeni sağlık kompleksini Türkiye'ye armağan etmekten gurur duyduğunu ifade etti.

Medicana International İzmir Hastanesi'nde yaklaşık 1.000 kişiye istihdam sağlayacaklarını bildiren Bozkurt, bu yatırım dolayısıyla hem ülke ekonomisine hem de istihdama sundukları katkıyı vurguladı.



Medicana Sağlık Grubu'nun 110 milyon dolar yatırım değerine sahip ve 13. hastanesi olan İzmir Hastanesi'nin, 40 bin metrekare kapalı alan ile Ege bölgesinin en büyük hastaneleri arasında yer aldığı belirten Bozkurt, Da Vinci robotik cerrahi teknolojisinin ilk kez İzmir’de özel bir hastane tarafından kullanılacağını bildirdi.

Bozkurt, "Son teknoloji cerrahi sistemlerimiz, uzman kadromuz, steril ve dezenfekte alanlarımızla kusursuz hizmet için hazırız. Medicana, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de yarattığı istihdam ve sağlık turizmi potansiyeliyle Türkiye'ye değer katmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.





- Medicana’dan Ege bölgesine dünya standartlarında sağlık tesisi





Verilen bilgiye göre, 110 milyon dolarlık dev yatırım ile Konak’ta hizmet vermeye hazırlanan Medicana International İzmir Hastanesi, Medicana Sağlık Grubu'nun 13. hastanesi olacak.

Alanında uzman hekim kadrosu ile tüm tıp branşlarında faaliyet gösterecek olan hastane, sahip olduğu 40 bin metrekare kapalı alan ile İzmir'in yanı sıra Ege bölgesinin de en büyük hastaneleri arasında yer alacak.

Toplam 222 yatak kapasiteli hastane, akıllı bina özellikleriyle, hastalarına yüksek konfor ve modern teknolojileri bir arada sunacak. Medicana International İzmir Hastanesi, Medicana Sağlık Grubu'nun diğer hastanelerinde olduğu gibi SGK ve özel sigorta şirketleri ile anlaşmalı olarak faaliyet gösterecek.



Üstün teknoloji, seçkin akademik kadro, hasta odaklı hizmet anlayışı ve tıbbın her dalında ileri düzey sağlık hizmetini bünyesinde barındıracak olan Medicana International İzmir Hastanesi, Ege’de yeni sağlık üssü olma hedefini taşıyor.

Birçok hastalığın cerrahi çözümünde ve genel cerrahi ameliyatlarında kullanılan Da Vinci robotik cerrahi ile hem hasta hem de cerrah için konforlu cerrahi çözümler, ilk kez Medicana International İzmir Hastanesi ile İzmir’de özel sektörde hastaların hizmetine sunulacak.



Onkoloji ve Organ Nakli tedavilerinde kullanılan ve gelişmiş bir tedavi takım konsepti içeren tümör ve tedavi konseyi konseptleri, kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi branşlarına da taşıyarak, Medicana International İzmir Hastanemizde multidisipliner bir kalp ekibi ve kalp merkezi ile hizmet vermeyi hedefliyor.



Medicana Sağlık Grubu'nun 110 milyon dolar yatırım ile açacağı yeni sağlık tesisi, İzmir'in sağlık turizmi ve turist sağlığı alanlarındaki eksikliğini gidermeyi hedefliyor.

Medicana Sağlık Grubu 2008 yılından bu yana dünyanın 164 farklı ülkesinden gelen hastalara gelişmiş sağlık hizmeti sunuyor.