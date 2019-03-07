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MediaMarkt'tan Dünya Kadınlar Günü'ne özel kampanya

07 Mart 2019 Perşembe 13:43
MediaMarkt'tan Dünya Kadınlar Günü'ne özel kampanya

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, Dünya Kadınlar Günü'ne özel başlattığı kampanya ile seçili ürünlerde yüzde 20 indirim uygulayacak.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre MediaMarkt, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kampanya başlatıyor. Bugün ve yarın mediamarkt.com.tr'de de geçerli olacak kampanya boyunca tüm teknolojiseverler, seçili onlarca kişisel bakım ürünlerinden sepetlerinde yüzde 20 indirim fırsatıyla yararlanacak.

Dünya Kadınlar Günü'ne özel başlatılan kampanya boyunca epilatörlerden saç kurutma makinelerine ve saç düzleştiricilerine kadar çeşit çeşit markada ve yüze yakın üründe, sepette yüzde 20 indirim uygulanacak.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:43
  1. Kadınlar Günü'
  2. MediaMarkt

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