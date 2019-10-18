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MediaMarkt’ta İPhone 11 mesaisi!

MediaMarkt, Apple’ın en yeni cihazlarını satışa sundu.

18 Ekim 2019 Cuma 11:26
MediaMarkt’ta İPhone 11 mesaisi!

MediaMarkt, Apple’ın en yeni cihazlarını satışa sundu. iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’a ilk sahip olmak isteyenler için seçili MediaMarkt mağazaları, kapılarını gece teknolojiseverler için açık tuttu. iPhone 11’ler mağazalara ek olarak mediamarkt.com.tr’de de satışa sunuldu. MediaMarkt mağazaları İstanbul, Eskişehir, Kocaeli, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri, Mersin ve Bursa’da bulunuyor. Mağazaların tam listesine ise www.mediamarkt.com.tr adresinden ulaşılabiliyor. Teknolojiseverler, Apple iPhone 11 Pro’ya 10 bin 999 TL’den ve iPhone 11 Pro Max’a ise 11 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olabilecek.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 11:26
  1. Kocaeli
  2. Kayseri
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Mersin
  6. Eskişehir
  7. Bursa
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. MediaMarkt
  11. Apple
  12. iPhone 11 Pro

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