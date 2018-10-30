0553 313 94 23
impression

MediaMarkt’ın “indirim gecesi” Mersin ve Denizli’de

Teknoloji marketi MediaMarkt, Mersin ve Denizli’de “Biz Bize İndirim Gecesi” ile tüketicilere avantajlı alışveriş imkanı sunuyor.

30 Ekim 2018 Salı 10:18
MediaMarkt’ın “indirim gecesi” Mersin ve Denizli’de

MediaMarkt, “Biz Bize İndirim Gecesi” ile tüketicilere avantajlı alışveriş imkanı sunuyor. Mersin’de Forum AVM içinde bulunan MediaMarkt mağazasında bu gece seçili ürünlerde indirim uygulayacak. Mersin Forum AVM’de kapıları saat 22.00’de kapandıktan sonra teknoloji severler için 22.30 – 00.30 saatleri arasında tekrar açılacak olan MediaMarkt mağazası, Mersinlilere “gece indirimi” fırsatı sunacak. “Biz Bize İndirim Gecesi”ne özel seçili ürünlere uygulanan indirimlerin tüketiciler tarafından büyük ilgiyle karşılandığı etkinlik, Mersin ile aynı günde Denizli Teras Park MediaMarkt’ta da gerçekleştirilecek.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 10:18
  1. MediaMarkt
  2. Biz Bize İndirim Gecesi
  3. Forum AVM
  4. Mersin Forum AVM
  5. gece indirimi
  6. Denizli Teras Park MediaMarkt

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çekmeköy'de 8 yaşındaki Kadir'in parkta feci ölümü
    1. Çekmeköy'de 8 yaşındaki Kadir'in..
    2. Katil İsrail güçleri 12 Filistinliyi..
    3. ABD sondaj kule sayısını 1068'e çıkardı!
    4. Terim'i kızdıran 4 olay!
    5. Phillip Cocu'nun gönderilişinin perde..
    6. Konya'nın Seydişehir ilçesinde feci..
    7. Bahçeli'den EYT için yeni karar!
    8. Petrolün varil fiyatı 77,18 dolar..
    9. Trabzonspor, kupada tur planlıyor
    10. 2018 KPSS önlisans sınav yerleri..
    11. Yağmur yağdı, kanallarıyla ünlü şehir..
    12. Komutan Mehmetçik'in kış kıyafetlerini..
    13. Dolar/TL, son 2,5 ayın en düşük..
    14. Rusya: Çin ile beraber Amerika'nın..
    15. Borsa piyasaya yükselişle başladı
    16. Yahudi liderler Trump'ı suçladı
    17. Suudilerin isteği Türkiye tarafından..
    18. “Devletin dini; Din-i İslam’dır!”
    19. İslam Slimani'ye yönetimden ağır darbe
    20. Empire States kırmızı beyaz!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    Almanların İstanbul Yeni Havalimanı şaşkınlığı
    Almanların İstanbul Yeni Havalimanı şaşkınlığı