MediaMarkt’ın “indirim gecesi” Mersin ve Denizli’de

MediaMarkt, “Biz Bize İndirim Gecesi” ile tüketicilere avantajlı alışveriş imkanı sunuyor. Mersin’de Forum AVM içinde bulunan MediaMarkt mağazasında bu gece seçili ürünlerde indirim uygulayacak. Mersin Forum AVM’de kapıları saat 22.00’de kapandıktan sonra teknoloji severler için 22.30 – 00.30 saatleri arasında tekrar açılacak olan MediaMarkt mağazası, Mersinlilere “gece indirimi” fırsatı sunacak. “Biz Bize İndirim Gecesi”ne özel seçili ürünlere uygulanan indirimlerin tüketiciler tarafından büyük ilgiyle karşılandığı etkinlik, Mersin ile aynı günde Denizli Teras Park MediaMarkt’ta da gerçekleştirilecek.